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Biga’da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Biga’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Karabiga istikametinden Biga istikametine gitmekte olan Yusuf Cemal Eroğlu (18) iradesindeki 16 GT 465 plakalı otomobil ile Biga istikametinden Karabiga istikametine gitmekte olan Nail Adalı (42) yönetimindeki 17 KH 582 plakalı traktör çarpıştı. Otomobil sürücüsü Yusuf Cemal Eroğlu ve yanında bulanan Furkan Bağcı yaralanarak Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Cemal Eroğlu yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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