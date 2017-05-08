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’Bigadiç-simav-abide Yolu Demirci Ayrımı’ İhalesi 30 Mayıs’ta

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’Bigadiç-simav-abide Yolu Demirci Ayrımı’ İhalesi 30 Mayıs’ta
AK Parti Kütahya milletvekilleri, Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci Ayrımı'nın yol ihalesinin 30 Mayıs günü gerçekleştirileceğini bildirdiler.

AK Parti Kütahya milletvekilleri, Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci Ayrımı'nın yol ihalesinin 30 Mayıs günü gerçekleştirileceğini bildirdiler.

Milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu, ortak bir basın açıklaması yaparak, yol yapımıyla alakalı kamuoyuna bilgi sundular.

Ortak açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden beri Kütahya Milletvekilleri olarak gerek teşkilatlarımızla, gerek yerel yöneticilerimizle büyük bir uyum içerisinde Kütahyamıza hizmet için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.İlimiz için önemi büyük olan Abide-Simav arası yolumuzun yapılması adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın neticesinde "Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımının" ihale tarihi 30 Mayıs 2017 olarak açıklandı. Yolumuzun geri kalan kısmının ihalesinin ise sene sonuna kadar yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Sene sonuna kadar inşallah yolumuzun ikinci bölümünün ihalesinden de sonuç alacağız.İlimizde ki diğer karayolları ile ilgili olan projelerimizi de takip ediyor ve onlardan da en kısa sürede sonuç alıp ilimiz için yatırıma dönüşmesine gayret gösteriyoruz.Kütahya milletvekilleri olarak yollarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli özeni göstermelerini diliyor, kazasız günler temenni ediyoruz" denildi. (EFE)

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