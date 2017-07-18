Bigadiç’de Başarılı Güreşçiye Başkan Teşekkürü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kırkpınar da ayak boyunda birinci olan İhsan Derin'i kabul etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kırkpınar da ayak boyunda birinci olan İhsan Derin'i kabul etti. AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve ailesi ile birlikte davul zurna eşliğinde gelen başarılı güreşçiyi kutlayan Başkan Avcu, Derin'in geleceğin başpehlivanı olacağını söyledi.

Edirne'de 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ayak kategorisinde birinci olan İhsan Derin, Bigadiç'in gururu haline geldi. Makamında kabul ettiği başarılı güreşçiye övgüler düzen Başkan İsmail Avcu, Derin'in ilerde başpehlivan olacağını kaydetti. İlçenin Yörücekler Mahallesinde oturan İhsan Derin'in ilçenin gururu haline geldiğini belirten AK Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, "İhsan Derin, 2 binin üzerinde sporcunun katıldığı Kırkpınar da ayak boyunda birinci olmuştur. Kendisini ve onu yetiştiren ailesiyle hocalarını kutluyorum. Türkiye'ye ilçemizin adını duyurdu. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yanında olacağız" dedi.