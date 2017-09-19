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Bıg’den Seçimleri Boykot Yarışması

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Bıg’den Seçimleri Boykot Yarışması
Almanya'da yapılacak federal meclis seçimleri öncesinde BIG Partisi, genel seçimlerini boykot ettiğini duyurarak seçim pusulası üzerine en kreatif boykot...

Almanya'da yapılacak federal meclis seçimleri öncesinde BIG Partisi, genel seçimlerini boykot ettiğini duyurarak seçim pusulası üzerine en kreatif boykot karalamasını yapanı ödüllendirdiğini duyurdu.

Almanya'da yabancıların ağırlıkta olduğu ve ilk göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet için Birlik Partisi (BIG) 24 Eylül'de Almanya genelinde yapılacak seçimlerin Irkçılık üzerine bina edilen Almanya genel seçimlerini boykot ettiğini duyurarak seçim pusulası üzerine en kreatif boykot karalamasını yapanı ödüllendirdiğini duyurdu. BIG Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, seçimleri boykot edenlerin arasında düzenleyecekleri yarışma neticesinde kazananı İstanbul'a tatile göndereceklerini açıkladı. Mısırlıoğlu, göçmenlere yapılan tüm haksızlıklara rağmen gereksiz yere seçimlere gitmenin doğru bir hareket olduğuna inanmadığını belirterek protesto kampanyasının anlamlı olduğunu söyledi. 24 Eylülde yapılacak seçime 42 parti katılacak. Seçimlerde 61 milyon oy kullanma hakkına sahip kişi bulunuyor. Seçime katılım oranının yüzde 70'lerde seyredeceği beklenilen genel seçimlerde Türk kökenli 1 milyon 250 bine yakın seçmen bulunuyor.

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