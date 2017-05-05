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Bik Genel Kurulu’ndaki Görevlendirme Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

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Bik Genel Kurulu’ndaki Görevlendirme Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'ndaki Başbakanlık ve bazı bakanlıkların temsilciliklerine yeni görevlendirmeler yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'ndaki Başbakanlık ve bazı bakanlıkların temsilciliklerine yeni görevlendirmeler yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Başbakanlık Temsilciliklerine Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Başbakan Başmüşaviri Adnan İnanç, Başbakan Müşaviri Süleyman Sinan Çetin, Adalet Bakanlığı Temsilciliğine Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilciliğine Müsteşar Yardımcısı Vekili Fatma Varank, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliğine Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Alhas Şahin, İçişleri Bakanlığı Temsilciliğine Müsteşar Yardımcısı Vekili Çetin Oktay Kaldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliğine Kütüphameler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Maliye Bakanlığı Temsilciliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Rıza Çelen, Milli Savunma Bakanlığı Temsilciliğine Müsteşar Yardımcısı İhsan Bülbül, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Temsilciliğine Genel Müdür Vekili Mehmet Akarca getirildi.

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