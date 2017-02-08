Bik Seçimleri Ankara’da Yapılacak

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilci seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilci seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Seçimin Ankara'da yapılmasının önündeki engel, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi "nin kararıyla kalktı. Seçim 11 Şubat Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimini engellemek isteyen bazı adaylar, bir süredir çeşitli açıklamalar yapıyordu. Adaylar, seçimin yapılmaması için Ankara 17. İdare Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Bu kararı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gönderilen kesin bilgiler ışığında değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi, seçimin yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığına, bütün çalışmaların yasal zeminde yürüdüğüne hükmetti. Böylece yürütmenin durdurulması kararı iptal edildi ve seçimin 11 Şubat Cumartesi günü Ankara Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılması kesinleşti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun adayları olan M. Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen'den oluşan 3 adayın Türkiye genelinde bin 84 gazete sahibinden 700'den fazlasının desteğini alması üzerine, bazı diğer adaylarca geçtiğimiz hafta karalama kampanyası başlatılmıştı.