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Bik Seçimlerinde Gazeteleri Tgk Temsil Edecek

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Bik Seçimlerinde Gazeteleri Tgk Temsil Edecek
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilci seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilci seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Seçimin Ankara'da yapılmasının önündeki engel, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi'nin kararıyla kalktı.

BİK seçimleri 11 Şubat Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda yer alacak Anadolu gazete sahiplerinden 3 temsilcinin seçimini engellemek isteyen bazı adaylar, seçimin yapılmaması için Ankara 17. İdare Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Bu kararı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gönderilen kesin bilgiler ışığında değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi, seçimin yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığına, tüm çalışmaların yasal zeminde yürüdüğüne hükmetti. Böylece yürütmenin durdurulması kararı iptal edildi ve seçimin 11 Şubat Cumartesi günü Ankara Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılması kesinleşti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun adayları olan M. Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen'den oluşan 3 adayın, Türkiye genelinde Bin 084 gazete sahibinden 700'den fazlasının desteğini aldı.

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