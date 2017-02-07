Bik’den Basın Çalışanlarına Kan Bağışı Çağrısı

Basın İlan Kurumu Zonguldak Şubesi Müdürü Ali Nuhoğlu, gönüllü kan bağışının azalması nedeniyle Kızılay Kan Merkezinde kan sayısının azaldığını...

Basın İlan Kurumu Zonguldak Şubesi Müdürü Ali Nuhoğlu, gönüllü kan bağışının azalması nedeniyle Kızılay Kan Merkezinde kan sayısının azaldığını belirterek, Zonguldak basın çalışanlarına gönüllü kan bağışı çağrısında bulundu.

BİK Müdürü Nuhoğlu, havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu hatırlattı. Nuhoğlu, "Kış aylarındayız, havaların soğuk olmasından ötürü kan bağışında azalma oldu ve Kızılay Kan Merkezi Müdürümüz Ömer Selim Alan geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımıza gönüllü kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ımız ülkemiz için çok değerlidir. Özellikle komşu ülkelerde yaşanan hadiselerde Kızılay'ımız müthiş bir emek sarf etmiş ve dünyaya iyiliğin nasıl yapılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bugünlerde ülke genelinde Kızılay'ın kan stoklarında bir azalma söz konusu. Kızılay'ın hizmetlerini sorunsuz devam ettirebilmesi için kan stoklarının da yeterli miktarda olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Sav ile görüşerek kan bağışı konusunda destek istedim. Sağolsun başkanlarımız da destek vereceklerini ve üyelerini gönüllü kan bağışına davet edeceklerini beyan ettiler. Perşembe günü saat 10:30'da Kızılay Kan Merkezi'nde başkanlarımızın da katılımı ile kan bağışında bulunacağız. Vereceğimiz kan ile inşallah hastalarımızın iyileşmesine ya da hayatlarının kurtulmasına vesile olacağız. Kamuoyunu bilinçlendirerek gece gündüz demeden görevini aşkla yaparak kamu hizmetinde bulunan fedakar basın çalışanlarımızı, Kızılay'ımızın çağrısına duyarlı olduğumuzu göstermek ve vatandaşlarımıza örnek olmak için gönüllü kan bağışında bulunmak üzere Perşembe günü saat 10:30'da Şehit Hasan Bilgin Kızılay Kan Merkezine bekliyoruz" dedi.