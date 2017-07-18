Bik’in Yeni Projesine Kuzka’dan Onay Çıktı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kastamonu-Çankırı-Sinop Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi, Kuzey...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kastamonu-Çankırı-Sinop Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından kabul edildi.

KUZKA Genel Sekreterliği'nin bu yılın başında çıkmış olduğu "2017 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında alınan 3. dönem başvurularının değerlendirilme süreci tamamlandı. Başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden toplam 9 proje başarılı bulundu.

Basın İlan Kurumu Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan projede, Kastamonu ilinde 5 gün boyunca bölgeye bağlı illerde çalışan gazetelerin reklam servisinde çalışanlara Reklamcılık eğitimi verilecek. Eğitimlere illere bağlı ilçe gazeteleri, diğer gazete çalışanları ve internet haber siteleri ile alt vasıflı gazetelerin çalışanları da katılabilecekler.

Proje ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki gazetelerin Reklam servislerinde çalışmayı hedefleyen bu sektöre ilgi duyan ve mesleki gelişimi hedefleyen bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan reklamcılığı analog ve dijitalleşme kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kapsamakta olan eğitim müfredatında, dijital reklam gibi yeni nesil reklam araçlarını ve yöntemlerini tanıtmak da diğer amaçlar arasında yer alıyor.

Basın İlan Kurumu'nun bu ve benzeri projelerdeki özel amacı da, yerel gazetelerin sadece aldıkları resmi ilan gelirleriyle değil, ticari reklam gibi esas gelir potansiyelinde yayın hayatlarını daha da sürdürülebilir hale getirmek ve dijital reklam piyasalarına entegrasyonunu sağlamak.