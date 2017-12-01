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Bik’ten Gazetecilere Kişisel Gelişim Semineri

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Bik’ten Gazetecilere Kişisel Gelişim Semineri
Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, kentte yayın yapan gazetelerin çalışanlarına yönelik kişisel gelişim semineri düzenledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, kentte yayın yapan gazetelerin çalışanlarına yönelik kişisel gelişim semineri düzenledi.

BİK Antalya Şube Müdürlüğü, kentte yayın yapan gazetelerin çalışanlarına yönelik Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde kişisel gelişim semineri düzenledi. Seminer, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Nedim Engin'in konuşmalarıyla başladı. Gazeteciliğin ve yayıncılığın Türkiye'de farklı bir boyut kazandığını aktaran Yeni, gazetecilere yönelik gerçekleştirilen kişisel gelişim seminerlerin önemine dikkat çekti. Yeni, 17 Aralık'ta Su Otel'de gerçekleştirilecek basın oskarları ödül törenine herkesi davet etti.

Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Nedim Engin ise birkaç ay önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir seminere katıldıklarını ve seminerden çok etkilendiklerini söyledi. ATSO'da o dönem eğitim veren Nebi Acar ve Serkan Öcal'dan aynı seminerin gazeteciler için de verilmesi talebinde bulunduklarını aktaran Engin, eğitimcilerin hiçbir maddi karşılık beklemeden bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Engin, "sizin sahada zorlandığınızı, bu keşmekeş içerisinde yorulduğunuzu biliyoruz. Biz de sizi nasıl rahatlatırız diye düşündük. Her şey gazetecilik, koşturma değil. Hayat diğer taraftan da devam ediyor. Bu iki saatlik seminerde kendinize ayıracağınız vaktin sizlere daha olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor" diye konuştu.

Nebi Acar ve Serkan Öcal da, gazetecilere "noktaları birleştirmek" konu başlığı ile yaşanmış başarı öyküleri anlattı.

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