Bil Okulları 'İngilizce ve inovasyonu' önemsiyor

Bil Okulları'ndan seçilen nitelikli öğrenciler, 'yüzde 50' burs imkanı ile kurumsal olarak bağlı olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gidebiliyor.

Bil Okulları'ndan seçilen nitelikli öğrenciler, 'yüzde 50' burs imkanı ile kurumsal olarak bağlı olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gidebiliyor. Genel Müdür Bayramkaya, "İngilizceye ve inovasyona önem veren bir okuluz. Seneye lise eğitimi vermeye başlayacağız" dedi

Samsun'da eğitime yön veren öncü okul, Bil Okulları'nın Genel Müdürü İnci Gülüzar Bayramkaya, Bilgi Koleji'nin İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bağlı kurumsal bir okul olduğuna dikkat çekti.

"Nitelikli, seçkin akademik kadromuz en önemli niteliğimizdir" diyen Genel Müdür Bayramkaya, "Üniversitemizin eğitim kadrosundan yararlanıyoruz. Dil eğitimi çok öncelikli bizde. Çünkü bir özel okulu diğer okullardan ayıran özellik dildir. Dil eğitimini, kur sistemiyle öğretiyoruz. Haftada 10 saat İngilizce dersi alan öğrencilerimiz, İngilizceyi ana dil olarak kullanan yabancı öğretmenlerinden öğrenebiliyor. İkinci dilimiz ise Fransızca" dedi.

Bayramkaya, "Öğretmen kadromuz iyi olmak zorunda. Çocuğa dersi sevdirmek yetmiyor artık. Başka hobiler ve projelerde üretmek zorundasınız. Buna dikkat ediyoruz öğretmen alımı yaparken. 2 yıl bölgede TEOG'da birinciyiz. İyi başarılarımız var. Ortalamamız çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İNOVASYONA ÖNEM VERİYORUZ

Bil Okulları Genel Müdürü Gülüzar Bayramkaya, "Çocuk sosyal alanda desteklenmeli. Hem ruhuna hem gelişimine dikkat etmeliyiz. 'İnovasyon okulu' burası. Dünyayı da takip edebilmeliyiz, hem teknik hem sanat açısından. Müzik, resim, drama derslerimiz var. Robotik kodlamaları öğretiyoruz bunların yanında. Öğrencilerimize öğrenmeyi, etkin okuma, dinleme ve yazmayı öğretiyoruz. Ortaokul seviyesinde birçok öğrencinin yazdığı kitaplar basıldı. Kitap yazan ve yazdıkları basılan öğrencilerimiz var" diye konuştu.

SANAT VE SPORA TAM DESTEK

Gülüzar Bayramkaya sözlerine şöyle devam etti; "Bu sene beklentimizin üzerinde bir kayıt aldık. Velinin güveni çok önemli kayıt açısından. Birinci önceliğimiz çocuklara dokunmak onları okulu sevdirmek. Çocuklar okula koşarak gelmeli. Çocuklarımızı birebir görmek zorundayız. Raporlu bazı öğrenciler evde durmak yerine okula geliyorlar. Okulu sevdirmek açısından iyiyiz diyebilirim. Öğretmenlere 'öğrencilere dersinizi sevdirin diyoruz.' Mutlu çocuk buradan her şeyi alıyor. Bu çok önemli okulu sevme açısından. Birebir özel derslerimiz var sosyal faaliyet açısından. Spor olarak ekstremi koyduk. Çok az bilinen bir spor. Şiddet gibi görünüyor ama dikkat artırıcı ve denge sağlayan bir spor. Turnuvalarımız oluyor. Badminton'da Balkan ve Türkiye şampiyonlarımız var. Spor ve sanatı destekliyoruz."

AYDIN ÜNİVERSİTESİ'NE YÜZDE 50 BURS İMKANI

Bil Okulları Genel Müdürü Gülüzar Bayramkaya son olarak, "Yeni lisemize en fazla 250 öğrenci alacağız. Burası ise 350 kontenjanında. Lisemiz seneye açılıyor. Liseden mezun olanlar İstanbul Aydın Üniversitesi'ne yüzde 50 burslu gidiyor koşulsuz olarak. Ama nitelikli öğrencileri gönderiyoruz. Yüzde 50 bursu hak etmesi lazım. Her geleni de göndermiyoruz. Bu çok önemli. Rehber öğretmenlerimiz var. Çocuklarımızı izliyorlar. Sohbet ediyorlar. Herhangi bir sorun hissettiğinde hemen veliyle iletişime geçiyoruz. Haftada bir gün psikologumuz geliyor. Çocuklarımızın her türlü sorunlarıyla ilgileniyor" şeklinde konuştu. Barış GÖK

HHALK Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy ile Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feride İçkilli, Bil Okulları Genel Müdürü İnci Gülüzar Bayramkaya'yı ziyaret etti.