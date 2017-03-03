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Bilal Erdoğan: "15 Temmuz, Milletin Değerlerine Ve İnançlarına Sahip Çıkmak İçin Ne Denli Azimli Olduğunu Gösterdi”

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Bilal Erdoğan: "15 Temmuz, Milletin Değerlerine Ve İnançlarına Sahip Çıkmak İçin Ne Denli Azimli Olduğunu Gösterdi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz milletin bu kazanımlarına, değerlerine ve inançlarına sahip çıkmak için ne denli azimli olduğunu gösterdi" dedi.

Üsküdar'da bir hayırsever tarafından belediyenin arsasına yaptırılan Ömer Öztürk Camii'nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından cami bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreni duaların okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları ve açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışın ardından vatandaşlara Üsküdar Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

"Bizler camiler medeniyetine sahip bir milletin mensuplarıyız"

Açılışı yapılan Ömer Öztürk Camii'nin Osmanlı mimarisi ile yapıldığının altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizler camiler medeniyetine sahip bir milletin mensuplarıyız. Bizim için camiler, değerli İstanbul Müftümüzün hutbede de ifade ettiği gibi sadece namaz kılınan yerler değil, aynı zamanda buluşma, kaynaşma, varsa sevincimizi ve üzüntümüzü paylaşma yerleridir. Bu camimiz buraya gerçekten çok yakıştı. Üsküdar Belediyesi olarak yaklaşık 30'un üzerinde camimizin bazılarını yeniden yaptık bazılarını yeni yapıyoruz. Mart ayı içerisinde farklı mahallelerimizde 5 ayrı caminin de temelini atacağız" şeklinde konuştu.

"Şu ezanlar ki ebedi yurdumuzun üstünde inlemeli diyoruz"

Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın dizeleri ile başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Şu ezanlar ki ebedi yurdumuzun üstünde inlemeli diyoruz ya, işte bu ezanlar oldukça bu mabetler oldukça sevgi şehri İstanbul'da birlik ve beraberliğimizi Rabbim daha güçlü kılacak inşallah. Bu ülkenin sadece 786 bin kilometresinde değil, ümmetin gözyaşı ve duasının üzerinde olduğu Türkiye'nin bütün vatandaşları olarak hepimiz işte burada olduğu gibi Türkiye'yi el ele kol kola Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyalım" ifadelerini kullandı.

"Bugünlerimize ne kadar şükretsek azdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Nerelerden nerelere geldiğimizi görme açısından çok anlamlı, camilerin binlercesinin kapatıldığı, satıldığı ve ahır yapıldığı günlerden, idari protokolüyle, milletvekilleri ile belediye başkanlarıyla cami açtığımız günlere geldik. Bugünlerimize ne kadar şükretsek azdır. Sadece bugünlerimize lafla şükretmekle kalmamalıyız. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek içinde hem fiili hem kalbi olarak dua etmek durumundayız. İşte 15 Temmuz çok az zaman önce oldu. Unutmuyoruz, unutamıyoruz. Çünkü Üsküdar'da çok şehidimiz ve gazimiz var. İşte 15 Temmuz milletin bu kazanımlarına, değerlerine ve inançlarına sahip çıkmak için ne denli azimli olduğunu gösterdi" dedi.

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