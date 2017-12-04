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Bilal Erdoğan: “Dünyada Çok Yanlış Ve Dengesiz Algı Operasyonları İcra Ediliyor”

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Bilal Erdoğan: “Dünyada Çok Yanlış Ve Dengesiz Algı Operasyonları İcra Ediliyor”
Türk okçuluğunun tüm inceliklerini ve felsefesini dünyaya tanıtmak amacıyla ilk etapta 16 ülkede hayata geçirilecek olan "Kemankeş Projesi"nin toplantısında...

Türk okçuluğunun tüm inceliklerini ve felsefesini dünyaya tanıtmak amacıyla ilk etapta 16 ülkede hayata geçirilecek olan "Kemankeş Projesi"nin toplantısında konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Dünyada çok yanlış ve dengesiz algı operasyonları icra ediliyor. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürsek, ecdadımızdan aldığımız mirası yüceltecek şekilde geleceğimizi kurarsak bu oyunlar son bulacaktır" dedi.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen "Kemankeş Projesi" kapsamında geleneksel Türk okçuluğu eğitimini tamamlayan 16 ülkeden 40 sporcuya sertifikaları verildi. Törene Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 61 ülkede faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve proje kapsamında okçuluk eğitimi alan 46 yabancı konuk katıldı.

"Bugün okçuluğu dünyanın dört bir yanında tanıtıyor olacağız"

Toplantıda Okçular Vakfı Başkanı Haydar Yıldız ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş'in konuşmasının ardından bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Projenin hızla hayata geçmesinde iki kurumun verimli çalışması etkili oldu. Bizler hem coğrafya hem de yüzyıllar üzerinden tevarüs ettiğimiz kültürel zenginlik itibariyle çok zengin bir kültürel aktarımın merkezi olmuş bir milletiz. Batı medeniyetinin egemen hale gelmesiyle bu vasıf yitirildi. Bu oyunu bizim üzerimizde başarıyla oynadılar. Biz, bu oyunda uzun süre mağlup olduk. Allah izniyle hem Yunus Emre Enstitüsü gibi bir kurum kurulması hem de Okçular Vakfında bir ihyanın gerçekleşmesi artık bizim olan değerleri dünyaya tanıtmaya başlamamız, artık o eski hikayenin sonuna gelindiğinin bir delili olsa gerek. Bugün okçuluğu dünyanın dört bir yanında tanıtıyor olacağız" dedi.

"Sahip olunan zenginliğin farkında değiliz"

Erdoğan, "Bu çalışma birçok benzer kültürel ögenin dünyaya tanıtılmasında örnek olacak. Sahip olunan zenginliğin farkında değiliz. Geleneksel Türk okçuluğu basit bir savaş pratiği ve basit bir spor değil. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel gelişime katkısı vardı. Dünyada kitle imha silahlarının konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Bunların göz kırpmadan kullanıldığını biliyoruz. Devletlerin bir şekilde olanak tanıdığı bazen desteklediği terörist gruplar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Ecdadımız dünyanın en büyük askeri gücü olduğu dönemde, en ciddi savaş teknolojilerine sahip olduğu dönemde, bugün Batı medeniyetinin kitle imhası için kullandığı silahları kullanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada çok yanlış ve dengesiz algı operasyonları icra ediliyor"

Bilal Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın kaymağını yiyenler, kan ve gözyaşı akıtanlar, kendilerini barışçı diye satarken ve pazarlarken, dünyada gerçek anlamda barış tesis edilsin diye çalışan bir ülke ancak maalesef başka bir ülke gibi tanıtılmaya çalışılıyor. Dünyada çok yanlış ve dengesiz algı operasyonları icra ediliyor. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürsek, ecdadımızdan aldığımız mirası yüceltecek şekilde geleceğimizi kurarsak bu oyunlar son bulacaktır. Dünyada gerçekten kültürel adalet ve eşitlik dönemine girmek mümkün olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ateş, Yıldız, Erdoğan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitim alanlara sertifikalarını verdi.

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