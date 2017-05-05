Bilal Erdoğan Ve Hamza Yerlikaya Mas Güreşi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya ile mas güreşi müsabakası yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya ile mas güreşi müsabakası yaptı. Müsabakada hakemlik yapan Erdoğan güreşin berabere bittiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Gençlik Festivali'ne katıldı. Festivalde Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi müsabakası yaptı. Eski milli güreşçi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile Bilal Erdoğan arasında geçen müsabaka sırasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Müsabakanın hakemliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan güreşin berabere bittiğini açıkladı.