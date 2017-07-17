Bilal İşgören, Kelkit’te Konferans Verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 Temmuz Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yazar Bilal İşgören tarafından "Samimiyet, öze dönüş ve 15 Temmuz destanı"...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 Temmuz Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yazar Bilal İşgören tarafından "Samimiyet, öze dönüş ve 15 Temmuz destanı" konulu konferans verildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 Temmuz Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yazar Bilal İşgören tarafından "Samimiyet, öze dönüş ve 15 Temmuz destanı" konulu konferans verildi. Kelkit Milli Egemenlik Meydanında düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Milli İrade giriş kapısından binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Meydanına kadar yürümesi ile başlayan program, istiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterisinin sunumu, Yazar Bilal İşgören'in "Samimiyet, öze dönüş ve 15 Temmuz destanı" konulu bilgilendirme konferansı ile devam etti. İlçe Kaymakamı Naif Yavuz konferansın ardından konuşmacı Bilal İşgören'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaymakam Yavuz, 15 Temmuz 2016'da Kelkit halkı hain darbe girişimini televizyondan duyar duymaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı olmaksızın meydanları dolduran bir halk olduğunu belirtti. Kurumu ve kendi adına Kelkit halkına müteşekkir olduğunu söyleyen Yavuz, "Hain darbe girişiminin haberini alır almaz meydana geldiğimde halkımızın 7'den 70, gencinden büyüğüne kadar herkes burada toplanmıştı. 29 gün boyunca Kelkit halkı meydanları doldurdu ve asla Cumhurbaşkanımızın talimatı olmaksızın meydanları terk etmedi. Bugün yine Kelkit halkı meydanları doldurdu ve yedi düvele meydan okudu. 15 Temmuz gerçekten bu milletin tarihinde görülmemiş bir ihanet şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirip bu güzel ülkeyi bir Irak, bir Suriye devleti yapma projesiydi ama şükürler olsun ki Allah'ın yardımıyla dünyanın dört bir tarafında ki mazlum ve mağdurların duasıyla Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle ve milletin ferasetiyle bu darbe şükürler olsun ki bu darbe önlenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Kelkit halkı 29 gün durmaksızın nöbet tuttu"

Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise "Geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısı gelmeden Kelkit halkı tamamen bu alanda idi. 29 gün nöbet tutuldu ben aracılığınız ile bütün Kelkit'li hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanları olarak 24 saat gece gündüz demeden, Cumartesi Pazar demeden mesai mefhumu gözetmeden hemşehrilerimin emrinde olmaya çalıyorum. Bu vesileyle gerek 15 Temmuz şehitlerimiz gerek bütün ülkemizde ki tüm şehitlerimize rahmet gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

"Devletin sadakası ile 15 Temmuz önlendi"

Yazar Bilal İşgören ise "İnsanlar sadaka ile belaları def eder. Nasıl ki; bir kulun sigortası sadaka ise, beladan ve kazadan koruyorsa devletimizi de bir sadakanın koruduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz bu aziz milletin feraseti ile direnişten dirilişe geçmesine vesile olan bir tarih. Allah'ın inayeti ile çok büyük badireler atlatıldı. Bıçaksırtıydı o gece. Ne olacağı belli değildi. Gözü dönmüş şuursuz insanların azmettiği o gayret; onların istediği gibi bir netice vermedi. Karşı koyan, onların planlarını alt üst eden, bizi koruyan, devlete ve millete bu gücü veren; şüphesiz Allah'tır. Kurtuluşun farkındayız, hamd ediyoruz, ama nasıl kurtulduk? Allah katında nasıl bir rızaya ulaştık? Kutlu bir eylemin hediyesi gibiydi. Arifler daha iyi bilirler ama ben şöyle düşünüyorum ki; süreç öncesi biz, Suriyeli mültecilere ve bütün mazlumlara kucak açtık, onları devlet olarak muhafaza edip, topraklarımızda barındırdık. Tehlikenin ve korkunun kucağında onları yalnız bırakmadık. Savaşın alevinde yanmalarına seyirci kalmadık"şeklinde konuştu.