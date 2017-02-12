Bilecik 1. Amatör Lig 17'nci hafta müsabakasında ligin namağlup lideri Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmasını...

Bilecik 1. Amatör Lig 17'nci hafta müsabakasında ligin namağlup lideri Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan 1. Amatör Lig 17'nci hafta müsabakasında Bilecikspor, ligin alt sıralarında yer alan Akpınar Spor'u 2-1 yenerek 1 maç eksiğiyle 15'de 15 yaparak liderliğini sürdürdü. 10 dakika geç başlayan maçın 3'üncü dakikasında Akpınar Spor geliştirdiği bir atakta 9 numaralı oyuncu İsmail ceza sahasının dışından topu kaleye gönderdi. Bilecikspor kalecisi Halan Dura'nın büyük hatası sonucu top filelere giderken Akpınar Spor deplasmanda 1-0 öne geçti. Erken gelen son sonrası beraberliği yakalamak için ataklara başlayan Bilecikspor, maçın 21'inci dakikasında Fuat Ünal ile durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası maçın 30'uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında takımın kaptanı Celal Daş, ceza sahası içinde yerde kalınca maçın hakemi Mehmet Karagöz penaltı noktasını gösterdi. Topun balına geçen Mustafa Bingöl, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek durumu 2-1 yaptı. Bu gol sonrası karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi. Bilecikspor, ikinci yarı etkisiz bir oyun sergilerken ikinci yarı da yakalanan gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın 90'ıncı dakikasında Akpınar Spor'un forvet oyuncusu İsmail, yüzde 100'lük gol pozisyonunda kaleciyi geçerek şut çekti. Bilecikspor'un tecrübeli oyuncu Okan Ünver, doksan diye tabir yere giden topu kafa hamlesiyle çıkarttı. Bu pozisyon sonrası maç, 2-1'lik skorla sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası oynadığı 15 maçı da kazarak puanını 45'e çıkaran Bilecikspor, liderliğinin sürdürdü. Akpınar Spor ise 16 puanda kaldı.

"Hakemler maçı katletti"

Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, cezası nedeniyle maçı tribünde seyretti. Maç sonrası hakeme tepkili olan Kol, "Hakemler bana göre net 3 pozisyonumuzda penaltımızı vermedi. Bir oyuncu bizim Ahmet'e kafa attı. Yan hakemin önünde olan olay sonrası maçın orta hakemi Mehmet Karagöz iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Böyle bir yönetim şekli olmaz. Hakemler biraz daha dikkatli olmalı. Bugün maçı katlettiler" dedi.