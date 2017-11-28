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Bilecik 1. Amatör Lig’de Haftanın Sonuçları Ve Puan Durumu

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Bilecik 1. Amatör Lig’de Haftanın Sonuçları Ve Puan Durumu
Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, liderliği aynı puanda olan 1308 Osmaneli Belediyespor ve Bilecikspor paylaştı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, liderliği aynı puanda olan 1308 Osmaneli Belediyespor ve Bilecikspor paylaştı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken ikili averajla lider 1308 Osmaneli Belediyespor, Bozüyük deplasmanında Akpınarspor'u 5-1'lik net bir skorla geçerek liderliği devam etti. Ligde ikinci sırada yer alan Bilecikspor ise; Bozüyük İdman Yurduspor karşısında ikinci yarıda oynadığı iyi futbola 4-0 kazanmasını bildi. 1. Amatör Lig'de 10'uncu haftanın diğer müsabakaları Bozüyük İçköyspor- Pazaryerispor 2-4, Gökpınarspor- Osmaneli Gençlerbirliğispor 2-0, Gölpazarı Belediyespor- Bayırköyspor 3-0, Vezirhanspor- Söğütspor 2-4, Yeşilyurtspor- 1299 Bilecik Kulübü 1-2 şeklinde sonuçlandı.

11'inci haftanın programı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 11'inci haftanın açılış maçlarında 2 Aralık Cumartesi günü saat 14:00'da Söğüt Sentetik sahada Söğütspor- Gölpazarı Belediyespor, aynı gün ve aynı saate oynana diğer maçlarda ise; Osmaneli Sentetik sahada Osmaneli Gençlerbirliği- Akpınar Spor, Pazaryeri Sentetik Sahada Pazaryerispor-Vezirhanspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçlarında 3 Aralık Pazar günü 14:00'da Bozüyük Sentetik Sahada Yeşilyurtspor-Bayırköyspor, aynı gün ve aynı saate oynana diğer maçlarda ise; Bilecik Edebali Stadında Bilecikspor- Bozüyük İçköyspor, Bilecik Sentetik Sahada 1299 Bilecik Kulübü- Gökpınar Spor, Osmaneli Sentetik Sahada 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bozüyük İdman Yurduspor karşı karşıya gelecek.

Puan durumu

10'uncu haftayı ikili averajla 27 puanla Osmaneli Belediyespor lider geçerken, aynı puandaki Bilecikspor takipçisi oldu. 22 puanla ikili averajla 3'üncü sırada yer alan Pazaryerispor ise, aynı puanda olan Bozüyük İçköyspor takip etti. 21 puanlı Bozüyük Yeşilyurtspor 5'inci sırada yer alırken, bu takımı 13 puanlı Söğütspor ve Gökpınar Spor takip etti. Ligin son üç sırasında ise, 7 puanlı Bayırköyspor, 6 puanlı Vezirhanspor ve 5 puanlı Bozüyük İdmanyurduspor yer aldı.

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