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Bilecik 1. Amatör Ligi

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Bilecik 1. Amatör Ligi
Bilecik 1. Amatör Lig 16. hafta müsabakasında ligin namağlup lideri Bilecikspor, kentin diğer bir takımı olan 1299 Edebali Kulübünü 3-1 mağlup etti.

Bilecik 1. Amatör Lig 16. hafta müsabakasında ligin namağlup lideri Bilecikspor, kentin diğer bir takımı olan 1299 Edebali Kulübünü 3-1 mağlup etti.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik derbisinde Bilecikspor, sonradan bulduğu gollerle 1299 Edebali Kulübü'nü 3-1 yenerek 14'te 14 yaptı. Maçın orta hakemi Barkın Kara'nın başlama düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışırken ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya iyi başlayan 1299 Edebali Kulübü oyuncusu Ertuğrul Yağcı, maçın 50. dakikasında ceza sahasının dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. (0-1) Karşılaşmanın 60. dakikasında Bileciksporlu Oğuzhan Yol rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Bilecikspor, maçın 65'inci dakikasında yeni transferlerinden Ahmet Arslan'ın ayağından bulduğu gole durumu 1-1'e getirdi. Ataklarına devam eden Bilecikspor'da, sol kanattan yapılan korner atışı sonrası topa iyi yükselen Mustafa Bingöl topu filelere göndererek 70'inci dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın 90. dakikasında 1299 Edebali Kulübü oyuncusu Fatih Adıgüzel de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 7 dakikalık uzatma süresinin 5'inci dakikasında sonradan oyuna giren Can Aydın takımını 3-1 öne geçirirken bu sonuç karşılaşmanın da skoru oldu. Bilecikspor, bu galibiyetle ligde oynadığı 14 maçı da kazarak puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

"Kötü futbol oynadık"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Bilecikspor antrenörü Hasan Kol, rakip takımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Kol, "Bugün kötü oynadık ama kazanmasını bildik. Centilmence bir mücadele oldu. 14'te 14 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bilecik takımları arasındaki maçlar zorlu geçiyor. Bunu Bilecikspor geçen yıllarda da gördü. Bugün de böyle oldu" dedi.

Bilecik 1. Amatör Ligi

Bilecik 1. Amatör Ligi

Bilecik 1. Amatör Ligi

Bilecik 1. Amatör Ligi

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