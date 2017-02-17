Bilecik 2. Amatör Lig’de Mücadele Eden Kulüpler Sorunlarını Anlattı

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden takımlar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ederek, sorunları dile getirdiler.

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden takımlar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ederek, sorunları dile getirdiler.

Başkan Yağcı, Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele Kurtköy, Yeniköy ve Gökpınar Spor'un temsilcileri ile bir araya gelerek kulüplerinin sorunları dinledi. Köyler arasında sporun barış, kardeşlik ve centilmenlik ruhunu yaşatan değerli sporcu ve temsilcilerine teşekkür ederek, sportif anlamdaki çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.