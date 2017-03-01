Bilecik Belediyesi Çöp Konteynırlarını Dezenfekte Ediyor

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerlerini yeni yıkama aracı ile yıkayan ekipler, rutin çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerini temizlenmiş bir şekilde yerlerine bırakıyor. Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından konteynerlerde oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor.

Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.