Bilecik Belediyesi Haftalık İstişare Toplantısı Yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Haftalık istişarelerini yaptıklarını belirten Başkan Yağcı, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı ve projelerimizi değerlendirdik. Aldığımız kararların şehrimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Güzel şehrimiz için durmak yok çalışmaya devam" dedi.