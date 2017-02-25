  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Sona Geliniyor

» »
Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Sona Geliniyor
Bilecik'te yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inşaat çalışmaları sona erdi.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sona geliniyor.

Bilecik'te yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inşaat çalışmaları sona erdi. Gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak olan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Medine tren garı görünümü Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile bezenmiş Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Osmanlı Devleti'nin kuruluş şehri Bilecik'te ihtişamı ile göz dolduracak. Çok yakında hizmete girecek Şehirlerarası Otobüs Terminali Ankara-İstanbul çevre yolu üzerine ilimize gelen vatandaşlarımızı ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Sona Geliniyor

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Sona Geliniyor

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Sona Geliniyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Giad, İnşaat Sektöründeki Sorunları Başkan Tuna İle Paylaştı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Gelmediklerine Pişman Oldular25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Tarımda Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi Programı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Kayseri’den Türkiye’yi Taşıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Bilecik’te Okul Sporları Modern Pentatlon Müsabakaları Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Elazığ Belediyesinde Mühendisler Değerlendirme Toplantısı Yaptı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Bilecik’te Eğitim Ve Spor Konuşuldu25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti