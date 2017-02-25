Bilecik'te yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inşaat çalışmaları sona erdi.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sona geliniyor.

Bilecik'te yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inşaat çalışmaları sona erdi. Gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak olan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Medine tren garı görünümü Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile bezenmiş Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Osmanlı Devleti'nin kuruluş şehri Bilecik'te ihtişamı ile göz dolduracak. Çok yakında hizmete girecek Şehirlerarası Otobüs Terminali Ankara-İstanbul çevre yolu üzerine ilimize gelen vatandaşlarımızı ağırlayacak" ifadelerini kullandı.