Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin Denetimleri

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren fast food yerleri ve lokantalarda denetim yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren fast food yerleri ve lokantalarda denetim yapıldı.

Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. İş yerlerinde başta temizlik olmak üzere birçok kalemde incelemeler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Denetimleri kapsamında genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri ile ürünlerin muhafaza şartlarını da incelerken aynı zamanda kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Mutfak ve üretim noktalarını da kontrol eden ekipler, halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde uyarılarda bulunarak, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Birçok iş ve meslek kolu ile üretim yapılan yerlerde belirli aralıklarla denetimler yapan ekipler, denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Özellikle gıdaya yönelik denetimlere büyük hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan da bu konulardaki olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları aramaları uyarısında bulundu.