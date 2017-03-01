Bilecik İl Av Komisyonu Toplantısı

Bilecik ili Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı...

Bilecik ili Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili yönetmelik kapsamında Bilecik genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar belirlendi.

Toplantıda ayrıca bölgesel avcı üye asil ve yedek üye seçimi yapıldı.