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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhtarlara ve okul aile birliği başkanlarına kurumun faaliyetleri anlatıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhtarlara ve okul aile birliği başkanlarına kurumun faaliyetleri anlatıldı.

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan brifing Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tanıtım filmi izlenmesiyle devam etti. Ardından konuşma yapan Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, anlatılacak sunumla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir karnesinin çıkarılmış olacağını dile getirerek, "Çalışmalarından dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş'a ve tüm Milli Eğitim personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise; 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif alanlarda ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapılan faaliyetler, yürütülen proje ve etkinlikler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları, bir yıla bu kadar çok faaliyeti sığdırmasından ve azimli çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a tüm Bilecik adına teşekkür ettiler ve başarılarının devamını dilediler.

Brifinge, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muhtarlara Ve Okul Aile Birliği Başkanlarına Brifing

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