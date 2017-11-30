Bilecik İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Bütçesi 49 Milyon Oldu

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçe tasarısı 49 milyon TL olarak belirlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçe tasarısı 49 milyon TL olarak belirlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçesinin hazırlandığı Kasım ayı olağan toplantıları sona erdi. 20 gün süren Kasım ayı toplantılarının son birleşimi bugün gerçekleştirildi. İl Encümenince uygun görülen 49 milyon TL'lik bütçe tasarısı üzerinde gerekli çalışmaların yapılması için oybirliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Öte yandan, Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçesinin 49 milyon TL olduğu belirtilirken, bütçede yaklaşık 12 milyon liralık artış oldu.