Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Adli Muhasebe Uygulamaları Masaya Yatırıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde katıldığı seminerde Adli Muhasebe Uzmanı Baki Toraman, öğrencilere adli muhasebe uygulamaları ve hile denetimi konuları...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde katıldığı seminerde Adli Muhasebe Uzmanı Baki Toraman, öğrencilere adli muhasebe uygulamaları ve hile denetimi konuları hakkında bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Yönetim ve Denetim Kulübü (YDK) ile Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (BSMMMO) iş birliğiyle gerçekleştirilen seminere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. İşletmelerin hileler dolayısıyla ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını, küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamlarının hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağladığını belirten Baki Toraman, verdiği eğitimin temel amacının hileler karşısında farkındalık oluşturmak ve nihai olarak hile denetimi bilinci kazandırmak olduğunu söyledi. Toraman sunumunda; hile teorisi, hile türleri ve belirtileri, varlıkların kötüye kullanımı, finansal tablo hileleri, yolsuzluk, hile belirtileri, hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri, hileden korunma önlemleri, hile denetimi metodolojisi, kurum genelinde hile riski değerlemesi, hile denetimi programının oluşturulması, hile denetiminde bir araç: veri madenciliği, iç kontrol ve hile arasındaki ilişki, hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları, standartlar, hile soruşturması, hile denetimi raporlaması ve vaka çalışması konularında bilgi verdi.

İİBF konferans salonunda gerçekleştirilen seminere İİBF öğrencileri, YDK kulübü ve Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kıral ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Seminer sonunda konuşmacı Baki Toraman'a İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Seminer, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.