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Bilecik-söğüt Kültür Turu Kayıtları Başladı

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Bilecik-söğüt Kültür Turu Kayıtları Başladı
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen kültür...

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen kültür turlarında ikinci etap başlıyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl düzenlenen Çanakkale Gezisinin tüm Türkiye'de ses getirdiği, bu yıl da Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen kültür turları ile önemli bir organizasyona imza atıldığı belirtilerek, "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ismi ile düzenlenen ve ilk etapta bin 400 kişinin yararlandığı etkinlikte ikinci etap başlıyor. Ön kayıt başvurularının 21 Temmuz tarihine kadar devam edeceği etkinlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar www.bununadiask.com adresinden online olarak veya Selçuklu Belediyesi hizmet binasından bizzat kayıt yaptırılabilecek. Bin 200 vatandaşın faydalanacağı etkinliğin ikinci etabı için Selçuklu'da ikamet eden, 35 yaş üstü herkes başvuru yapabilecek. Bilecik- Söğüt kültür gezisinde seferler 26 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabrini de ziyaret ediyor. Selçuklu torunları Bilecik'te Şeyh Edebali'nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya geri dönüyor" denildi.

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