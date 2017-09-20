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Bilecik Spor Kulübünden Dart Şampiyonasında Büyük Başarı

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Bilecik Spor Kulübünden Dart Şampiyonasında Büyük Başarı
Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Dart sporcuları,...

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Dart sporcuları, başarıyla döndü.

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Bilecik'i birçok spor dalında başarıyla temsil eden Bilecik Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına yenilerini ekledi. Bilecik Belediyesi katkılarıyla Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan sporculardan miniklerde Alper Anıl, 1'inci olurken, Yıldızlar kategorisinde ise Onur Kuş 3'üncü oldu.

Elde edilen başarı hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik'imiz, özellikle son dönemlerde sporun birçok dalında elde ettiği başarılar ile mutluluğumuza mutluluk katıyor. Bilecik Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında sporun birçok branşında faaliyet gösteren bütün sporcu kardeşlerimiz ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Ayrıca Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında ilimizi temsil eden Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Dart sporcuları ve eğitmenlerini tebrik ediyor, Bilecik Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bildirir, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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