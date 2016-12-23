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Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü

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Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü
Bilecik Ülkü Ocakları, Türk askerinin yanında olduğu gerçekleştirdiği yürüyüş ile gösterdi.

Bilecik Ülkü Ocakları, Türk askerinin yanında olduğu gerçekleştirdiği yürüyüş ile gösterdi.

Ülkü Ocakları binası önünden başlayan yürüyüş Atatürk Bulvarı üzerinden 2. Jandarma Garnizon ve Tugay Komutanlığı Nizamiyesi önüne kadar devam etti. Nizamiye önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Fazlı Güner, burada bir açıklama yaptı.. Güner, "Vatan toprağını korumak ve kollamak adına canını hiçe sayan, kanını dökmeye canı gönülden razı olan peygamber ocağı asker ocağının kıymetli, cesur, mert ve korkusuz mensupları! Her gün içinizden birçok silah arkadaşınızı ebediyete yolcu ediyorsunuz. Kutsal ve aziz vatanın her köşesini kanlarınızla suluyorsunuz. Yetmiyor bu vatan ve millet uğruna dünyanın her yerinde görev alıyor, şehit ve gazi oluyorsunuz. Bu vatan, bu millet size minnettardır" dedi.

"Artık Türk'ün Ordusu kavgadadır"

Ülkücü Türk Gençliği'nin askerin her zaman yanında, arasında ve arkasında olduklarını belirten Güner, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Görev bizlere yüklendiğinde bir saniye düşünmeden, en ön cephede, en ön siperde, en öndeki namludan çıkan mermi gibi, atamız Kürşad gibi, Alparslan'ın ordusunda ki nefer gibi, Çanakkale'de 57'nci alay gibi, ileri atılmak namus borcumuzdur. Günlük siyasi çekişmeler, tartışmalar artık geride kalmıştır. Artık Türk'ün Ordusu kavgadadır. Haklı, haksız arama vakti geçmiştir. Çünkü Türk'ün ordusu, kahraman Mehmetçik her zaman haklıdır. Millet olarak birlik olmak ve ordumuza kavgada destek olmak en temel ve mühim vazifemizdir. Bu anlayış ve düstur içinde, ordumuza, her konuda sonsuz, sınırsız desteğimiz vardır. Bin yıl hükmettiğimiz topraklarda, bugün tekrar mazlumun yanında, tekrar adalet ve nizam için savaşıyoruz. Bütün dünya, Türk'ün en iyi yaptığı işin harp etmek olduğunu, tekrar tecrübe ediyor. Bendine sığmayan sel gibi yıkıcı bir gücün yazdığı destanlara şahit oluyor. Türk, tarih sahnesinde, atasını gururlandırarak kahramanlıkları ile tekrar yer buluyor."

Öte yandan grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü

Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü

Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü

Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü

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