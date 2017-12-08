Bilecik Valiliğinden Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Açıklama

Bilecik Valiliği, yabancı uyruklu şahıslara şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesine ilişkin alınan karar sonrası bir yazılı açıklama...

Bilecik Valiliği, yabancı uyruklu şahıslara şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesine ilişkin alınan karar sonrası bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, il sınırları içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti, kontrolü ve kayıt altına alınması amacıyla; şahısların yapacakları şehirlerarası yolculuklarında taşıma işleri işletmeciliği yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle, kayıt altında bulunmayan yabancı uyruklu şahısların kayıt altına alınmasının sağlanması ve yabancı uyruklu hareketliliğinin kontrol altında bulundurulması için karar alındığı kaydedildi. Alınan kararların şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında seyahat acentelerinde ve taksi duruklarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik şehirlerarası yolcu taşımacılığını kapsadığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

'Tarifeli yolcu taşıma hizmetleri kapsamında, terminal, gar ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan taşıma işleri işletmecilerine ait acentelerde, yabancı tarafından ülkemizde yasal olarak bulunma hakkına sahip olduğunu ispata yarar belge talep edilecektir. Belge kontrolünde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilemeyen yabancıya, ülkemizde yasal olarak bulunduğunu ispata yarar belgenin geçerlilik tarihi ile "Yol izin belgesindeki iznin geçerli olduğu tarih aralığı, yabancının gideceği il ve refakatindeki diğer yolcu bilgileri gibi hususlar kontrol edilerek yolcu bileti tanzim edilecek, ibraz edilen belgelerin birer sureti alınarak yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere saklanacaktır. Belirtilen hususlara uymayan yabancı uyruklu şahıslara şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti verilmeyecektir."

Karar da ayrıca, Türkiye'de yasal olarak bulunduğunu ispata yarar belgeleri ibraz edemeyen yabancı uyruklu şahıslara şehirlerarası yolcu taşıma hizmetinin verilmemesi ve tespit edilmesi halinde 155 veya 156 acil çağrı numaralarına bilgi verilmesi istendi.