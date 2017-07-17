  • BIST 105.606
  • Altın 140,318
  • Dolar 3,5468
  • Euro 4,0610
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı

» »
Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı
BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde yetişen yerli karpuzu görücüye çıkarak pazar tezgahlarında yerini aldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde yetişen yerli karpuzu görücüye çıkarak pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bilecik son yıllarda karpuz üretim merkeze haline gelen Deresakarı köyünün yerli karpuzu kilosu 1 TL'den pazarda satılmaya başlandı. Deresakarı köyünde karpuz yetiştiriciliği yapan Mustafa Çiloğlu, sezonun başladığı günden buna yana müşterilerini hep yerli karpuz sorduğunu belirterek, "Şuanda yerli karpuzumuz çıktı. Deresakarı karpuzumuz hem lezzetli ve sulu. Damak tadına hitap ediyor. Doktorların dediği gibi karpuzun insan sağlığında büyük faydası var. Müşterilerimiz hep yerli karpuz soruyordu. Fiyatların düşmesini sağlayan yerli karpuzu vatandaşlar doyasıya yiyebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karpuzun kilogramını kilosunu 1 liradan satışa sunuyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’den Su Tasarrufu İçin Yeni Düzenleme17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • ’Birlikte Bir Yıl Projesi’ Çocukların Mutluluk Kaynağı Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Siirt’teki Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Okul-sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Algın’dan Şehit Paşanın Mezarına Türk Bayraklı Ziyaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Van’da Aranan 2 Kişi Yakalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Demokrasi Nöbetine Gölpazarı Halkı Da Büyük İlgi Gösterdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti