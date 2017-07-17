Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı

BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde yetişen yerli karpuzu görücüye çıkarak pazar tezgahlarında yerini aldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde yetişen yerli karpuzu görücüye çıkarak pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bilecik son yıllarda karpuz üretim merkeze haline gelen Deresakarı köyünün yerli karpuzu kilosu 1 TL'den pazarda satılmaya başlandı. Deresakarı köyünde karpuz yetiştiriciliği yapan Mustafa Çiloğlu, sezonun başladığı günden buna yana müşterilerini hep yerli karpuz sorduğunu belirterek, "Şuanda yerli karpuzumuz çıktı. Deresakarı karpuzumuz hem lezzetli ve sulu. Damak tadına hitap ediyor. Doktorların dediği gibi karpuzun insan sağlığında büyük faydası var. Müşterilerimiz hep yerli karpuz soruyordu. Fiyatların düşmesini sağlayan yerli karpuzu vatandaşlar doyasıya yiyebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karpuzun kilogramını kilosunu 1 liradan satışa sunuyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.