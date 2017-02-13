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Bilecikli Taekwondocu Avrupa 3’üncüsü Oldu

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Bilecikli Taekwondocu Avrupa 3’üncüsü Oldu
Antalya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Bilecikli Taekwondocu, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Bilecikli Taekwondocu, Avrupa 3'üncüsü oldu.

89 kulüp ve bin 475 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Şampiyonasında, Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü adına 73 kilogramda yarışan sporcu Nuriye Betül Kurt, Avrupa 3'üncüsü oldu. Kulüp Antrenörü Alper Bayraktar'ın da Milli Takım Antrenörü olarak davet edildiği turnuvada sporcu Nuriye Betül Kurt, Bilecik ve Türkiye için büyük bir başarı elde etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, sporcu Nuriye Betül Kurt'un elde ettiği başarı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcumuz Nuriye Betül Kurt, Bilecikimizi Antalya'da düzenlenen uluslararası boyuttaki organizasyonda yer aldı ve büyük bir başarıyla döndü. İlimiz ve ülkemizi Milli Takım adına temsil eden Sporcumuz Nuriye Betül Kurt ve Antrenörümüz Alper Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Bizlere böyle büyük bir onuru yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecikli Taekwondocu Avrupa 3’üncüsü Oldu

Bilecikli Taekwondocu Avrupa 3’üncüsü Oldu

Bilecikli Taekwondocu Avrupa 3’üncüsü Oldu

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