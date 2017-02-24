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Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı

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Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı
Bilecik'teki Sakaryaspor Taraftar Grubu Tatangalar, 10 yıl önce bir deplasmana giderken trenden düşerek ölen Aykut Adıyaman'ı ölümünün 10'uncu yılında...

Bilecik'teki Sakaryaspor Taraftar Grubu Tatangalar, 10 yıl önce bir deplasmana giderken trenden düşerek ölen Aykut Adıyaman'ı ölümünün 10'uncu yılında unutulmadı.

Grup üyleri tarafından Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yanında bulunan tarihi Orhan Gazi Camiinde, 18 Şubat 2007 tarihinde Sakarya'dan Fenerbahçe maçı için İstanbul'a giderken trenden düşerek yaşamını yitiren Aykut Adıyaman için mevlit-i şerif okutuldu. Okunan duaların ardından bir açıklama yapan Bilecik Tatangalar Grup Başkanı Salih Karagöz, Aykut Adıyaman'ı ölümünün 10'uncu yılında kendisinin bir kez daha andıklarını belirterek, "Aykut Adıyaman tribünde ve şehirde sevilen bir kişilikti. Bilecik'te bu tür taraftar faaliyetlerine örnek teşkil etmesini temelli ediyoruz" dedi.

Grup üyesi Murat Kaya ise; kendileri için Sakarya Spor'un başarısının önceliği olduğunu belirterek, "Memleketimizden dışarıda olmuş olsak ta Bilecik'te Tatangalar olarak birlik ve beraberlik içinde kardeşçe bir şekilde Sakaryaspor ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün ölümünün 10'uncu yılında Aykut Adıyaman'ı dualarımızla andık. Allah geride kalanlarına sabır versin" dedi.

Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı

Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı

Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı

Bilecikli Tatangalar Aykut Adıyaman’ı Ölümünün 10’uncu Yılında Andı

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