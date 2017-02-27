Bilecikspor Başkanı Cinoğlu, Tekrar Dp’nin Mkk Üyeliğine Seçildi

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, ikinci kez Demokrat Parti (DP) Merkez Karar Kurulu'na (MKK) seçildi.

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, ikinci kez Demokrat Parti (DP) Merkez Karar Kurulu'na (MKK) seçildi.

Geçtiğimiz gün Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen DP 12. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanı Gültekin Uysal üçüncü kez genel başkanlığa seçilirken, listede yer alan İsmail Cinoğlu, ikinci kez partinin MKK üyeliğine seçildi. Yapılan seçim sonrası MKK'na ikinci kez üst üste seçilen Cinoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Partim bana büyük jest yaparak ikinci dönem üst üste MKK'na seçti. Ben bu partiyi hiçbir zaman terk etmedim. Bilecik'te geçtiğimiz seçimlerde İl Genel Meclis üyesi olarak partimizi Bilecik'te bir yerlere taşımaya çalıştık. Tüm delege arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.