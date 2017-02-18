Bilecikspor Maç Sabahı Kahvaltı İle Moral Topladı

Bilecikspor, Yeşilyurt Spor zorlu maçı öncesi kahvaltıda bir araya gelerek moral topladı.

Bilecikspor, Yeşilyurt Spor zorlu maçı öncesi kahvaltıda bir araya gelerek moral topladı.

Bilecik Rotta Cafe'de Gülteks Firma Sahibi Ramazan Mustafa Saraç tarafından verilen maç kahvaltısına Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, Yönetim Kurulu üyeleri Melih Karaçam ve Burak Dedeoğlu ve oyuncular bir araya geldi. Kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Bilecikspor'u sevenler sayesinde 16 hafta her maç öncesi bir kahvaltıda buluştuklarını belirterek, "Bu hafta Ramazan Mustafa Saraç ağabeyimiz bizleri kahvaltıda bir araya getirdi. Bu hafta Yeşilyurt Spor maçında da galibiyet alarak ligde 16'da 16 yapmak istiyoruz. Bizleri her hafta iyi bir şekilde ağırlayan başta iş yeri sahibi Görgün Çoban ve Ramazan Mustafa Saraç ağabeyimize teşekkür ederim" dedi.