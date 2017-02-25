Bilecikspor Rahat Kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 19'uncu hafta müsabakasında Bilecik Edebali Stadında oynanan maçta Bilecikspor, Vezirhanspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 19'uncu hafta müsabakasında Bilecik Edebali Stadında oynanan maçta Bilecikspor, Vezirhanspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İki takım oyuncuları ilk yarıda vasat bir futbol sergilerken, maçın 45'inci dakikasında Bilecikspor yakaladığı bir pozisyonda Mustafa Bingöl ile durumu 1-0'a getirdi. Aynı zamanda bu gol ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıda Vezirhanspor daha atak bir oyun sergilemeye başladı. Vezirhanspor bir atağından eli boş dönerken, kalesinde az adamla yakalandı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Yusuf Fidan, maçın 60'ıncı dakikasında durumu 2-0'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında ise Vezirhanspor'un golcü oyuncusu Günay Gergin, durumu 2-1'e getirdi. Yediği gol sonrası Bilecikspor, pozisyonlar üretmeye başladı. Bilecikspor, Tamgaç Keçe ile bulduğu birkaç pozisyonu değerlendiremezken, maçın 80'inci dakikasında sol kanattan gelişen bir atak sonrası Oğuzhan Yol, ceza sahasına düzgün bir orta çıkardı. Bu topa iyi yükselen Bilecikspor'un golcüsü Mustafa Bingöl topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi. Bu gol sonrası maçta başka gol olmazken karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu galibiyet sonrası Bilecikspor, 1 maç eksiğiyle puanını 49'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Vezirhapor ise, 24 puanda kaldı.