  • BIST 95.530
  • Altın 141,810
  • Dolar 3,5886
  • Euro 3,9015
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu

» »
Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'da olağan kongre tarihi belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'da olağan kongre tarihi belli oldu.

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak, Bilecikspor başkanlığına aday çıkması durumunda başkanlığı bırakacağını söylemesinin ardından kulüpte olağan kongre tarihi belli oldu. 1969 yılında kurulan Bilecikspor'da 60 üye bulunurken, kongre tarihi 17 Mayıs Çarşamba günün saat 18.00'da Bilecikspor kulüp binasında yapılacağı öğrenildi. Çoğunluğun sağlanmaması durumunda aynı binada olağan kongre 24 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da yapılacak.

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu aday çıkması durumunda aday olmayacağı öğrenilirken, aday çıkmazsa da tekrar başkanlığa devam edeceği iddia edildi.

Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu

Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Duymuş’tan Sağlık Ocağı’na Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Hemşireler Günü Kutlanıyor12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Neü’de "İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü" Konuşuldu12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Erü’de ‘Nefs Psikolojisi’ Semineri Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ın Anneler Günü Mesajı12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Osmangazi Ortaokulundan İngilizce Festivali12 Mayıs 2017 Cuma 15:09
  • Bilecikspor’da Olağan Kongre Tarihi Belli Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Engelli Öğrenciler Hem Eğlendi Hem De Eğlendirdi12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
  • Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım12 Mayıs 2017 Cuma 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti