Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'da olağan kongre tarihi belli oldu.
Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak, Bilecikspor başkanlığına aday çıkması durumunda başkanlığı bırakacağını söylemesinin ardından kulüpte olağan kongre tarihi belli oldu. 1969 yılında kurulan Bilecikspor'da 60 üye bulunurken, kongre tarihi 17 Mayıs Çarşamba günün saat 18.00'da Bilecikspor kulüp binasında yapılacağı öğrenildi. Çoğunluğun sağlanmaması durumunda aynı binada olağan kongre 24 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da yapılacak.
Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu aday çıkması durumunda aday olmayacağı öğrenilirken, aday çıkmazsa da tekrar başkanlığa devam edeceği iddia edildi.
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