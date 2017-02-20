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Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki

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Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki
BİLECİK (İHA) – Bilecikspor yöneticileri ve bazı futbolcular, hafta sonu Yeşilyurt Spor ile oynadıkları maçı öncesi futbolcular ve kendilerine ait araçlarının...

BİLECİK (İHA) – Bilecikspor yöneticileri ve bazı futbolcular, hafta sonu Yeşilyurt Spor ile oynadıkları maçı öncesi futbolcular ve kendilerine ait araçlarının stat çevresindeki korunaklı alan içine alınmamasına tepki gösterdi.

Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan Yeşilyurt Spor-Bilecikspor maçı öncesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bileciksporlu yöneticiler ve futbolcularının araçlarını korunaklı alan içine alınmasına izin vermedi. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, talimat gereği içeri araç girişin yasak olduğunu söylerken, Yeşilyurtlu oyuncuların araçlarının içeri alındığını belirten Bileciksporlu yöneticiler Melih Karaçam ve Osman Genç bu durum karşısında tepkilerinin dile getirdiler.

"Ya bizim araçları taşlasalardı"

Yöneticiler, "Başta Başkanımız İsmail Cinoğlu ve bizim araçlar stat çevresindeki alan içerisine alınmadı. Maç sonu yaşanan olaylar ortada. Bizim araçlarımız Bozüyüklü taraftarlar arasında kaldı. Ya bizim araçları taşlasalardı. Yetkililerinin bu konuda biraz daha duyarlı davranmasını istiyoruz" dediler.

"İçeri araç alınmıyorsa kimsenin alınmasın"

Aracıyla maça gelen Bileciksporlu oyuncu Okan Ünver ise; yetkililer tarafından ev sahibi taraftarının toplandığı alana park yaptırılmasına tepki göstererek, "İçeri araç alınmıyorsa hiç kimsenin alınmasın. Bizi dışarı taraftarların arasına park yaptırıp Yeşilyurt Sporlu oyuncuların araçları içeri almaları bence mantıklı değil. Bizi taraftarların arasına atarak bu işler böyle olamaz" dedi.

Öte yandan birçok aracın alınmasına karşılık maçı izlemeye gelen basın mensuplarının araçları da stat çevresindeki korunaklı alan içine alınmadığı gözlendi.

Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki

Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki

Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki

Bilecikspor’dan Araçların Stat Çevresindeki Korunaklı Alan İçine Alınmamasına Tepki

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