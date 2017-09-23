Bilecikspor’dan Başkan Yağcı’ya Teşekkür

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor yönetimi 2017-2018 futbol sezonunu öncesi katkılarından dolayı Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya...

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor yönetimi 2017-2018 futbol sezonunu öncesi katkılarından dolayı Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Konu hakkında Bilecikspor Kulüp binasında bir açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, 2017-2018 Bilecik 1. Amatör Lig'in bu hafta sonu başlayacağı söyledi. İlk hafta Bozüyük deplasmanında Yeşilyurt Spor ile karşı karşıya gelecekleri anlatan Başkan Dilek sözlerine şöyle devam etti; "Kulübü önceki başkan İsmail Cinoğlun'dan 4 önce devir aldık. Kendi açımızdan kendi imkanlarımız doğrultusundan Bilecik'in çocuklarından bir takım kurduk. 2017-2018 futbol sezonu öncesi futbolcularımız lisans ücretleri konusunda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı desteklerini bizlere esirgemedi. Bunun yanı sıra kendisi içerde dışarıda oynadığımız maçlara takım otobüsü, deplasmanlarda taraftarlara otobüs veriyor. Bilecikspor Kulüp Binasının içine yapılan tadilatı karşıladı. Dışarıdan gelen 3-4 tane futbolcumuzun konaklama ihtiyacı, forma sponsoruna kadar her ihtiyacımıza koştu. Kendisine yönetimi 2017-2018 futbol sezonunu öncesi Bilecikspor'a katkılarından dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim."