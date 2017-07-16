Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Anıtı Açıldı

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma günü etkinliği kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açıldı.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma günü etkinliği kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açıldı.

Bilecik Bahçelievler Mahallesine Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan ve avucunda mermiler olan tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlamına gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açıldı. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15 Temmuz'un önemine değinerek, "15 Temmuz gerçekten bir milletin tüm geleceğini çukurlara gömmek, karanlığa boğmak için girişilen hain bir saldırıydı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, feraseti, cesaret milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği o karanlık geceyi aydınlık sabahlara ve yarınlara dönüştürdü. Ama o gece o aydınlık sabahların olması için birçok can verdik ve şehit oldu kardeşlerimiz. İşte bizler o gecenin ve öyle gecelerin, zamanların bir daha yaşanmaması için o gecelerin ve o yaşanan olayların unutulmaması için bu gecenin ve bu günün seneyi devriyesine isabet eden bugün böyle bir anıtı gerçekleştirdik" dedi.

"Bizlere lider ülke olmak yakışıyor"

Balkan Yağcı, anıtı "Rabia" işaretine benzediği için eleştirenlere cevap vererek, "Bu anıt nedir, neyi ifade ediyor derseniz bazıları gocunuyor. Bu anıtta ifade ettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını. Tek vatan diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek devlet diyoruz, tek millet diyoruz. Diyoruz ki, bu ben türküm, Müslümanım, ben bu bayrak altında yaşayacağım, ben bu vatanda duracağım diyen insanların bu inanç içerisinde bir ve beraber olması diyoruz. Diyoruz ki, bu inançla hareket eden bir milleti işte ne güçler, ne silahlar durduramaz diyoruz. Bunun etrafına da Bilecik haritamızın üzerinde milletimizin o al bayrağımızın ayımız ve yıldızımızla güçlendirerek arkasındaki Bilecik'in plakasıyla birlikte 11 tane şanlı bayrağımızın dalgalanmasıyla ve o bayrakların altında 249 şehitlerimizin isimlerinin anılması inşallah dualarla anılmasını sağlayacak. Bir anıt düzenlemesiyle inşallah gelecek nesillerimize bu anı bir daha yaşamamaları için bu noktada birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmaları için bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Sağ olun her zaman olduğu gibi bu yapılan çalışmalara anlam kazandıran siz değerli kardeşlerimizin katılımları. Cenab-ı Hak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşallah bu ülkenin hedefleri olan bizlere lider ülke olmak yakışıyor. Lider olarak askerimizle, polisimizle, halkımızla, her kesimimizle el ele, gönül, gönülle vererek 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmayı ve lider ülke Türkiye'yi el birlik şekilde gerçekleştirmeyi cenabı hak nasip etsin diyor, tekrar 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle şükranla yad ediyor, anıtımızın ve parkımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

"Yola çıkarlarken şehit olayı göze almışlardı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi"

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, 1 yıl önce bugün hain bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını anımsatarak, "Tarihimizin benzer dönemlerinde milletimizin fedakar evlatları ne yaptılar ise, geçen sene bugün fedakar evlatlarımız, bacılarımız aynı şeyi yaptılar. Gözlerini kırpmadılar, canlarını esirgemediler. Tankların üzerine yürüdüler, silahların üzerine yürüdüler. Tam 249 evladımız şehit oldu. Bin 391 evladımız gazi oldu. Ama az önce hafız kardeşimizin okuduğu ayetlerdeki gibi dönmeyi hiç düşünmediler. Çünkü yola çıkarlarken şehit olayı göze almışlardı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Evladını askere gönderirken başına kına yakan analarımız evlatlarıyla helalleştiler ve bu hain saldırı dursun diye evlatlarını şehit olmaya yolladılar. Bize düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatmak. Şunu bilsinler ki, bu millete diz çöktüremeyecekler. Bu bayrak dalgalanmaya devam edecek. Ne zaman oyu oynarlarsa, ne zaman üzerimize gelirlerse her zaman karşılarında durmayı bileceğiz. Bu memleketi böldürmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz olmak üzere özellikle 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları üzerinde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Gazi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Devlet olarak yanlarında duracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis zafer Koç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ceza Reisi Kamil Kaya, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar açılışın ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla mehteran takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.