Bilecik’te Binlerce Kişi Cumhuriyet Meydanına Akın Etti

Bilecik'te binlerce kişi Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtından Cumhuriyet Meydanına yürüyerek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...

Bilecik'te binlerce kişi Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtından Cumhuriyet Meydanına yürüyerek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın millet tarafından önlenmesinin yıldönümü dolayısıyla Bilecik Cumhuriyet Meydanında binlerce kişinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 15 Temmuz şehitleri için okunan duanın ardından darbe girişimi gecesini anlatan belgesel gösterildi.

"O akşam bir lider vardı. O lider Recep Tayyip Erdoğan'dı"

Meydanda toplanan binlerce kişiye hitap eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın millet tarafından önlenmesinin yıl dönümü olduğunu belirtti. Yağcı, "15 Temmuz 2016 rastgele bir tarih değil. Bu milletin tarihinde birçok zaferler var, birçok destanlar var, birçok savaşlar var. Ama içlerindeki 15 Temmuz'da yapılan hain bir girişimi. O akşam cehaleti savunan, kötülüğü savunan bu cennet vatanı geriye götürmeyi savunan ve milli iradeyi ayaklar altına almayı hedefleyen dış güçler tarafından beslenen hain, kalleş bir örgüt ve onun dış ve iç yardakçıları, yardımcıları vardı. Diğer taraftan başka bir grup vardı. Hakkı, hakikati, milli iradeyi, adaleti, demokrasiyi, gelişmeyi bu bayrağı en üst noktaya çıkarma hedefi noktasında gecesini gündüzüne katmayı ve bu bayrak için, bu vatan için, bu millet için, bu din için, tüm kutsal değerler için canını hiç kırpmadan ortaya koyan gözünü hiç kırpmadan canını ortaya koyan mutlu ve geleceği aydınlık olan bir grup vardı. Yine o akşam gerçekten kendi sarayı içerisinde dışarıdan beslenerek insanlarımızı kötülüğü teşvik eden FETÖ haini vardı. O akşam başka bir lider vardı. Mazlumların hür sesi, gür sesi olan ve ben milletimin yanında olmam gerekir, nerede olursam olayım milletimden başka güç tanımıyorum diyen ve o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran Recep Tayyip Erdoğan vardı. Her zaman olduğu gibi Allah'a çok şükürler olsun hak kazandı, hakikat kazandı, aydınlık yarınlar kazandı, ülke kazandı, millet kazandı. Şanlı bayrağımız her geçen gün daha yükseklere yükseliyor ve yükselecektir. Ama gerçekten bunu nasıl yaptık; tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet iddiasında olan bu inanç içerisinde olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle, ferasetiyle, cesaretiyle sizlerin el, ele gönül, gönülle birlik beraberlik kardeşlik duygusuyla içimizdeki vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla sokaklara çıktık ve dedik ki; "Dur, bu bastığın topraklar rastgele topraklar değil. Üzerinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca atamın, şehidimin kanı var bunları sizlere yedirtmeyiz, bastırmayız" dedik. Birileri bu ülkenin gelişimi noktasında liderimizi almaya kalktılar, durun dedik" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlere yedirmeyiz"

Başkan Yağcı, "Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlere yedirmeyiz. Onun liderliğinde bu ülke 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşacak ve lider ülke Türkiye'yi oluşturacağız dedik. İşte 15 Temmuz akşamında, o karanlık gecede bir araya gelmemiz ülkemizin her noktasında el, ele gönül, gönülle olmamızı bugün ki aydınlık yıldızlı akşamları doğurdu. Yarına ümitle bakmamızı doğurdu. Ama bugün birileri ülkenin bu gelişiminden yine rahatsız oluyorlar. Bide içimize nifak sokmaya çalışıyorlar. Ama biz gerekten öyle bir ataların torunlarıyız ki, bunu tarihteki birçok noktada göstermişiz. Malazgirt'te göstermişiz, Kurtuluş Savaşı'nda göstermişiz, Çanakkale'de göstermişiz ve en sonunda 15 Temmuz'da göstermişiz. El ele, gönül gönülle vermeyi başarmışız. 15 Temmuz'da sadece ortada AK Parti yoktu, sadece Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz yoktu, sadece Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz yoktu. 15 Temmuzu hep birlikte başardık. Aydınlık yarınlara hep birlikte yelken açtık ve millet olarak da inşallah hedefimize, amacımıza en iyi şekilde yaklaşıyoruz ve ulaşacağız diyorum. 15 Temmuzların bir daha tekerrür etmemesi için ve gelecek yarınlarımızın daha aydınlık olması için çocuklarımızın, torunlarımızın bu kabusları, rüyaları görmemeleri için birbirimizi öncekinden daha fazla seveceğiz. Birbirimize öncekinden daha fazla hoşgörüyle davranacağız. Daha fazla el, ele vereceğiz. Daha fazla gönül, gönülle olacağız ve iri olacağız, bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah lider ülke muasır medeniyet seviyesine ulaşarak ulu önder Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üzerine ulaşarak lider ülke Türkiye'yi oluşturacağız. Bu akşamki bu heyecanınız bu katılımınız bu noktada emin adımlarla yürüdüğümüzü en iyi şekilde gösteriyor. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cenab-ı Hak bizleri hep güzel anlarda güzel zamanlarda güzellikler içerisinde sizin gibi güzel dostlarla böyle güzel kutlamalarda bir araya getirsin diyor, gecemizin bereketli hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Biz sizlerin emrindeyiz. Vatanımız için canımızı da ortaya koyar, devam edeceğiz"

2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ise, 15 Temmuz gecesinin nasıl bertaraf edildiğini anlatarak, "15 Temmuz hain darbe girişimini başta Cumhurbaşkanının önderliğinde Türk milleti sizler Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz vatansever savcı ve hakimlerimizle hep beraber akamete uğrattık, başarısızlığa uğrattık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun personeli hiçbir zaman, hiçbir kişinin ve hiçbir zümrenin kontrolüne giremez. Sadece ve sadece Türk milletinin emrindedir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar vatanı için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve bugünün önemine binaen 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyor, sağlık diliyorum. Bundan sonra daha önce olduğu gibi hainlere karşı, terör örgütlerine karşı silahlı kuvvetlerimiz olarak polisimiz, jandarmamız ve güvenlik koruyucularımız olarak bundan önce olduğu gibi canımızı ortaya koyarak mücadeleye devam edeceğini bundan kesinlikle emin olun. Biz sizlerin emrindeyiz. Vatanımız için canımızı da ortaya koyar, devam edeceğiz. Bize güvenin" dedi.

"Silahların karşısında, tankların karşısında helikopterlerin uçakların karşısında tek yürek olduk, tek yumruk olduk"

Son olarak söz alan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, memleketin gerçek asker ve polislerinin burada olduğunu söyleyerek, "Bu memleketin gerçek memurları sizlerin hizmetkarlarının hepsi burada. Hainler ise bu memlekete kumpas kuranlar bu memleketi Suriye'ye, bu memleketi Libya'ya, bu memleketi Mısır'a bu memleketi geri ülkelere çevirmek isleyenler ülkemize kumpas kurmak isteyenler ise hak ettikleri yerdeler. Allah'ın izniyle bu memlekette bu nöbet sürdüğü müddetçe bu memleketin evlatları gözünü kırpmadan nöbetini tutuğu, gözünü kırpmadan ölüme gittiği müddetçe ne bu bayraklar inecek, ne bu ezanlar susacak, ne ülkemizi bölebilecekler, ne de bizi esir edebilecekler. Geçen sene bugün hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun çağrısıyla hepimiz tek yürek olduk. Silahların karşısında, tankların karşısında helikopterlerin uçakların karşısında tek yürek olduk, tek yumruk olduk. Gözümüzü kırpmadık, tam 249 evladımız şehit oldu. Bin 391 evladımız gazi oldu. Ben onların aziz anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Onları rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Değerli aileleri unutmasınlar ve bilsinler ki, her birimiz onların evladıyız. Bu vatanın tüm fertleri, bu vatanın tüm evlatları şehitlerimizin evlatlarıdır. Şehitlerimizin yakınlarının evlatlarıdır. Şehit ailelerimizin evlatları ise bu vatanın evlatlarıdır, bizim evlatlarımızdır. Ben buradan bütan dünyaya bir kez daha sesleniyorum ki, hakkıdır hür yaşamış milletimin hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Burada olduğunuz için, nöbeti bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından program şiirlerin okunması, Bilecik Müftülüğü Yaz Kursları öğrencilerinin 15 Temmuz Marşı söylemeleri, Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterinin canlandıran Mehmet Çevik'in "Bir sanatçının gözünden 15 Temmuz ve sonrası" konulu konuşması, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından şehitlerinin anısına dua edilmesi ve darbe belgeseli ile devam etti.

Program Osman Gazi Cami'nde kılınacak toplu sabah namazı sonrası sona erecek.