Bilecik’te Buğday Hasadı Başladı

Buğday başaklarının olgunlaşması ile Adana bölgesinden gelen biçerdöverler iş başı yaparak tarlalara girdi.

Bilecik ve yöresinde yılın ilk buğday hasadı başladı.

Buğday başaklarının olgunlaşması ile Adana bölgesinden gelen biçerdöverler iş başı yaparak tarlalara girdi. Hasat yapılarak ilk ürünler alındı. Bu yıl geçen senelere göre daha fazla yağmur yağması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, hasat sevinci yaşıyor. Biçerdöverlerin yoğun mesaisi nedeniyle sırası gelenler, tarlasındaki buğdayı biçtirerek ambarına taşıma telaşında.

Çiftçiler bu yılın bereketli geçtiğini söylerken, mahsulden de umutlu olduklarını dile getirdi. Merkez Çakırpınar Köyü çiftçilerinden Murat Metin bölgede ilk hasadı yapanlardan oldu. Metin, "Bu sene Allah bereket versin verimden çok memnunuz . Ancak fiyatlardan memnun değiliz. Buğday alım fiyatların artırılmasını istiyoruz" dedi.