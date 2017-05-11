Bilecik’te Emniyet Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen bazı okullarda çocukların korunmasına yönelik denetim yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen bazı okullarda çocukların korunmasına yönelik denetim yaptı.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı belirlenen 897 okul çevresinde 9 bin 951 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamada Bilecik'te bazı okullara asayiş, çocuk, trafik, kaçakçılık ve organize şube birimlerinden ekipler; okulların yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonlarını kontrol etti. Ayrıca, okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 227 şahıs Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulanırken, 8 aracında sorgusu yapıldı. 14 umuma açık yer denetimi yapan ekipler 1 araca ve 1 şahsa işlem yaptı.