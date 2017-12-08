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Bilecik’te Fetö Davasında 7 Tahliye

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Bilecik’te Fetö Davasında 7 Tahliye
Bilecik'te FETÖ/PDY davasında yargılanan 33 kişiden 7'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bilecik'te FETÖ/PDY davasında yargılanan 33 kişiden 7'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan 33 sanığın son savunmaları alındı. Tutuklu bulunan 33 kişiden Abdullah Yavuz, İlhami Soydan, Mehmet Yalçın, Murat Korkut, Murat Köprülü, Naci Uzunköprü, Recep Koral adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mahkeme heyeti, Abbas Özdemir, Adem Altınsoy, Ahmet Keskin, Bora Balta, Bülent Balcı, Cihan Saral, Erdem Akman, Faruk Keçeci, Göksel Balcı, İsmail Kılıç, Kenan Çiftçi, Madeni Ormancı, Metin Yücel, Muhammet Şahin, Selim Demiralp, Sezai Karadağ, Veli Arısoy, Yusuf Çağlar, Zakir Er, Zekeriya Mert, Fevzi Uzun, Osman Keleş, Zafer Keleş, Habip Karabektaş, Hamza Güven ve Selami Kurnaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Öte yandan tutuklu bulunan 26 kişi 11 Aralık Pazartesi günü saat 09.00'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

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