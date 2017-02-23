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Bilecik’te Hırsızlar Cirit Atıyor

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Bilecik’te Hırsızlar Cirit Atıyor
Bilecik'te park halindeki 3 minibüsü aynı gece soyan hırsızlar kayıplara karıştı.

Bilecik'te park halindeki 3 minibüsü aynı gece soyan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Beşiktaş Mahallesinde gecenin geç saatlerinde Bilecik şehir içi minibüs hattında çalışan park halindeki 3 minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu. Sabaha kalktıklarında minibüslerine hırsızların girdiğini gören sürücüler, durumu hemen 155 arayarak haber verdiler. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde minibüslerden parmak izi alınarak, hırsızları yakalama çalışmalarına başladılar. Hırsızların minibüslerden yaklaşık 500 TL civarında para çalındığı öğrenildi.

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