Bilecik’te Kenevir Ve Esrar Maddeleri Ele Geçirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda bin 74 kök kenevir bitkisi ve 12 bin 905 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda bin 74 kök kenevir bitkisi ve 12 bin 905 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyünde ormanlık arazide yapılan kontrolde 5 kilometrelik alan içerisinde dört ayrı yerde özel sulama sistemi ile yetiştirilen 3 bin 74 kök yasa dışı kenevir bitkisi ile bitişikte inşa edilen barakada 12 bin 905 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheliler M.K., T.K. ve S.K. hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.