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Bilecik’te Maddi Hasarlı Trafik Kazası

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Bilecik’te Maddi Hasarlı Trafik Kazası
Bilecik Gülümbe rampalarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Bilecik Gülümbe rampalarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan Sezgin Öztürk'ün kullandığı 16 KMT 01 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarından aşağıya inerken henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonuncu bariyere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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