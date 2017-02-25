Bilecik’te Okul Sporları Modern Pentatlon Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Modern Pentatlon müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Modern Pentatlon müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Yüzme Havuzunda ve Şeyh Edebali Stadı Atletizm pistinde Yıldızlar, Küçükler Kız-Erkek kategorisinde gerçekleşen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Yıldız Erkek kategorisinde dereceye giren sporcularda birinci Metin Ağırbaş, ikinci Anıl Kayalı olurken üçüncülüğü iki sporcu paylaşarak o sporcular Kerem Gölpınar ve Görkem Ateş oldu. Yıldız Kız kategorisinde Çınay Yeğiner, Küçük Erkek kategorisinde Mert Çelik, Küçük Kız kategorisinde de Bade Su Gündüz birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.