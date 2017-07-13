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Bilecik’te Oturma Veya Çalışma İzni Alan 3 Bin 463 Yabancı Uyruklu Bulunuyor

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Bilecik’te Oturma Veya Çalışma İzni Alan 3 Bin 463 Yabancı Uyruklu Bulunuyor
Türkiye'de oturma veya çalışma izni alan 816 bin 410 yabancı uyruklu arasında Bilecik'te de 3 bin 463 kişinin bulunduğu açıklandı.

Türkiye'de oturma veya çalışma izni alan 816 bin 410 yabancı uyruklu arasında Bilecik'te de 3 bin 463 kişinin bulunduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Türkiye'nin yabancı nüfus haritasını çıkardı. Bilecik'te oturma izni veya çalışma izni alan 3 bin 463 yabancı uyruklu bulunduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 31 Aralık 2016 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Bilecik'te oturma izni alan veya çalışma izni olan 3 bin 463 yabancı uyruklu bulunduğu bildirildi.

İlk sıra İstanbul'un

Yabancı uyrukluların illere göre dağılımında ilk sırayı 247 bin 377 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 70 bin 374 ile Ankara ve 60 bin 534 ile Antalya takip etti. Yabancıların en az bulunduğu iller ise 140 ile Tunceli, 227 ile Hakkari ve 366 ile Muş takip etti.

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